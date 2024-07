Skrzydło Syjonu w powietrzu. To odpowiednik Air Force One

Benjamin Netanjahu, premier Izraela, przyleciał w poniedziałek do USA na pokładzie rządowego samolotu Skrzydło Syjonu. To była pierwsza podróż izraelskiego odpowiednika Air Force One. Samolot, Boeing 767 z 2000 r., został zmodyfikowany i przystosowany do swojej nowej roli po trzyletnim remoncie, który rozpoczął się po jego przybyciu do Izraela w 2016 roku. Pochłonął on ponad 200 mln dolarów.