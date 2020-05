SkróTech. Najważniejsze wiadomości dnia [14.05.2020]

Redakcja Gadżetomanii zleciła badanie panelowi Ariadna, który został oparty na grupie 1084 osób w wieku od 18 lat wzwyż, a sondaż wykonano metodą CAW. Efekt? Polacy boją się iść do kina . Co piąty mówi, że w ogóle nie wróci przed wielki ekran.

Internauci rzucili się na darmowe GTA V

Zgodnie niepotwierdzonymi wcześniej informacjami,na Epic Games Store wylądowało darmowe GTA V. Każdy, kto do 21 maja przypisze grę do swojego konta, będzie miał ostatnią odsłonę GTA na zawsze. Pod warunkiem, że uda mu się do sklepu Epica zalogować. Szturm jaki przeprowadzili internauci sprawił, że strona nie wczytywała się do godzin wieczornych (a zadyszki dostała o 16).