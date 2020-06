SkróTech: Najważniejsze wiadomości dnia [08.6.2020]

Trąba powietrzna w Kaniowie

W związku z tym, że 8 czerwca wypada Światowy Dzień Oceanów, jest to dobra okazja, by zastanowić się nad działaniami, jakie są podejmowane dla ochrony naszej planety .

Morawiecki zaprasza amerykańskich żołnierzy

Prezydent Trump poinformował o tym, że planuje wycofać żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Mateusz Morawiecki widzi w tym możliwość wzmocnienia wschodniej flanki NATO, w związku z tym uważa, że dobrym pomysłem byłoby przesunięcie amerykańskich wojsk do Polski. Ekspert, z którym rozmawialiśmy uważa, że może nie wpłynąć to dobrze na bezpieczeństwo kraju .

Wyciek arkusza maturalnego przed egzaminem

CKE podejrzewa, że mogło dojść do przestępstwa związanego z ujawnieniem treści arkusza egzaminu maturalnego z języka polskiego. Dowody wydają się być na tyle solidne, że CKE zdecydowało się zgłosić sprawę na policję . Śledztwo ma ujawnić, czy doszło do przestępstwa i do jakich niedopatrzeń czy nieścisłości mogło dojść przed tegorocznymi maturami.

Kolejny operator uruchamia ofertę 5G w Polsce

Koronawirus w Polsce - trzeba przygotować się na najgorsze?

Brak dystansu społecznego może wydłużać epidemię - do takich wniosków doszli chińscy eksperci, ale raczej nie ma co liczyć na to, że jest to sytuacja odosobniona jedynie dla Azji. Łagodzinie obostrzeń już doprowadziło do rekordowej liczby zachorowań w Polsce. Koronawirus nie zwalnia, a rząd podejmuje decyzję o wstrzymaniu prac 12 kopalni.