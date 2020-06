Brak dystansu społecznego wydłuża epidemię. Każdy dzień bez zasad to dodatkowy czas jej trwania

Naukowcy z University of Texas w Austin dokonali ciekawych obserwacji. Przedstawili je na łamach "Emerging Infectious Diseases", gdzie opisali skutki stosowania rygorystycznych zasad związanych ze społecznym dystansem . Analizowali dane z 58 chińskich miast, które w różny sposób podeszły do wybuchu epidemii.

Dystans społeczny odgrywa ważną rolę w walce z epidemią

Wyniki obserwacji pozwoliły dostrzec, że każdy dzień zwłoki we wprowadzeniu zasad związanych ze społecznym dystansem wydłużał czas trwania epidemii o średnio 2,4 dnia. Chodzi o okres od wykrycia pierwszego przypadku zachorowania do momentu uznania sytuacji za kontrolowaną. Tym samy tydzień zwłoki we wdrożeniu społecznego dystansu mógł oznaczać 17 dodatkowych dni obowiązywania tych zasad.