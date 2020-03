SkróTech: Najważniejsze wiadomości dnia [02.03.2020]

Świat cały czas z niepokojem patrzy na rozprzestrzeniający się koronawirus. Jednak dzisiejszego dnia nie zabrakło również pozytywnych odkryć i wiadomości. Oto skrót najważniejszych informacji.

Koronawirus nie do opanowania?

Koronawirus miał swój początek w Chinach i to tam wciąż stanowi największe zagrożenie. Władze, próbując opanować epidemię, sięgają po coraz bardziej kontrowersyjne metody. Tym razem do kontroli zakażonych wykorzystali... popularną aplikację do płatności mobilnych.

I chociaż to Chiny zmagają się z główną epidemią, koronawirus sieje coraz większe przerażenie wśród mieszkańców Europy. Najbardziej niepokojące informacje napływają z Włoch, ale pojawiły się także pierwsze przypadki zakażenia w Berlinie.

Niezwykłe odkrycie w meteorycie

Jak twierdzą uczeni, nowa technologia najprawdopodobniej pozwoliła im dotrzeć do pozaziemskiego białka, schowanego wewnątrz meteorytu, który spadł na Ziemię 30 lat temu. To pierwsze takie odkrycie i może ono przewrócić do góry nogami naszą wiedzę o Układzie Słonecznym.

Nowości w świecie gier

Dwa duże newsy wstrząsnęły dzisiaj światem gier wideo. Riot Games, twórcy "League of Legends" pokazali dzisiaj swoją własną strzelankę będącą połączeniem "Overwatch" i "CS: GO". Jak prezentuje się "Valorant"? Zobaczcie sami.

Pojawiły się również nowe informacje o dystrybucji najbardziej oczekiwanej gry tego roku. Premiera "Cyberpunk 2077" została przełożona, a potem doszło do dużego zamieszania w firmie CDP, która zajmowała się dystrybucją gry. Co w związku z tym z zamówieniami na pre-ordery? CD Projekt i Cenega oficjalnie ogłaszają rozpoczęcie współpracy.

