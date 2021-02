Silnik Boeinga 777-200 wybuchł podczas lotu. Wszystko nagrali pasażerowie (WIDEO)

Samolot wystartował z Denver około godziny 21:00 polskiego czasu. Minuty po starcie piloci zostali zmuszeni do powrotu i wykonania awaryjnego lądowania. W prawym silniku doszło do niewielkiej eksplozji, a następnie maszyna zaczęła płonąć. Na nagraniach dostępnych w sieci możemy zobaczyć, jak to wyglądało z perspektywy pasażera Boeinga.