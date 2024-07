"Sezon" na sinice w pełni. Naukowcy ostrzegają przed zagrożeniami

Zakwity sinic są zjawiskiem nie tylko nieestetycznym, ale przede wszystkim niebezpiecznym dla zdrowia ludzi i zwierząt . To właśnie one są powodem zamykania kąpielisk w Polsce. Obecnie zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w południowej części jeziora Zegrzyńskiego, w czterech kąpieliskach w Gdyni, w obu miejskich kąpieliskach i wodnym placu zabaw w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, na kąpieliskach Stawek w Gryficach, Szczucze w Golczewie i Wodnej Dolinie w Koszalinie.

Naukowcy przewidują zakwity sinic na podstawie codziennej analizy zdjęć satelitarnych . Dzięki temu są w stanie przewidzieć, gdzie i kiedy mogą pojawić się sinice, ale nie są w stanie określić, jakie gatunki sinic dominują i czy są one potencjalnie toksyczne.

Zakwity sinic mogą również powodować problemy z układem oddechowym. Toksyny uwalniają się do wody, która przy wysokiej temperaturze paruje. Przebywając przy linii brzegowej, ludzie wdychają to powietrze, ryzykując inhalację unoszących się toksyn. Zakwitom sinic sprzyjają spływające z lądu związki azotu i fosforu, stosowane w rolnictwie. Są to substancje biogenne, które powodują eutrofizację, czyli przeżyźnienie środowiska wodnego.