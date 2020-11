Santander Bank Polska ostrzega klientów. Nie dajcie się nabrać na to oszustwo

Pierwszym krokiem podczas ataku jest wysłanie wiadomości SMS lub e-mail. Zwykle oszuści sugerują, że należy dopłacić niewielką kwotę do wykonania usługi, którą mieli zamówić. Podczas pandemii oczywiście częściej korzystamy z np. zakupów internetowych, więc oszuści podszywają się zwykle pod kurierów.

W wiadomości podają bezpośredni link do płatności. Ofiara zostaje przeniesiona na fałszywą stronę, a dalej scenariusz może być różny. Oszuści mogą próbować namówić ofiarę do pobrania złośliwego oprogramowania, które pozwoli przejąć dane bankowości ofiary, albo spróbują wyłudzić dostęp do konta przez fałszywą stronę płatności.