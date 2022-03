Salon w roli sali kinowej. Jaki sprzęt będzie potrzebny?

Na świecie są dwa rodzaje osób, które lubią być w centrum filmowej akcji - jedni korzystają z słuchawek, a inni z głośników. Zajmiemy się właśnie tym drugim przypadkiem, prezentując garść porad dla tych, którzy lubią, kiedy cały salon wypełniony jest wartką akcją. Jak się do tego przygotować? Na co zwracać uwagę przy zakupie sprzętu?

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Jeżeli macie już odpowiedni telewizor i przyszedł czas na kupno nagłośnienia, to można wybrać dwie drogi. Pierwsza z nich to samodzielne złożenie klocków. Tu najpierw należy ustalić, jak duże ma być nagłośnienie. Od tego będzie zależało, jaki amplituner warto wybrać. Celowo pomijamy budowę w oparciu o wzmacniacz, bo taka konfiguracja jest przeznaczona dla bardziej zaawansowanych użytkowników z odpowiednio przygotowanym pomieszczeniem. Pierwszym istotnym parametrem jest liczba kanałów. Jeżeli macie niewielki salon lub nie chcecie walczyć z kablami, to warto zainwestować w amplituner dwukanałowy i do tego dokupić dwie trójdrożne kolumny. Niektóre modele urządzeń oferują podłączenie dwóch par głośników - po jednej na kanał, więc zawsze można rozbudować system.

Dalej mamy już ambitniejszy sprzęt dla bardziej rozbudowanych instalacji i tu spotkacie się z takimi oznaczeniami jak 5.0, 5.1, 5.2, 7.1 itp. Pierwsza cyfra oznacza ilość obsługiwanych głośników, a druga - ilość obsługiwanych subwooferów, a więc głośników niskotonowych. Kolejny istotny parametr to moc znamionowa i według ekspertów nie warto schodzić poniżej 100 W na kanał. Należy zwrócić uwagę na złącza i tu najlepiej żeby były takie jak RCA do podłączenia odtwarzacza, USB i optyczne, a w idealnej opcji także HDMI. Dobrym pomysłem będzie zakup urządzenia z modułem Bluetooth lub Wi-Fi, który pozwoli na odtwarzanie ulubionej muzyki ze smartfona. Kolejne ważne dodatki to ilość obsługiwanych formatów dźwięku przestrzennego i rozbudowany korektor dźwięku.

Dźwięk

Kolejny element układanki to głośniki. Jak już wspominaliśmy, przy wzmacniaczu dwukanałowym najlepiej sprawdzą się kolumny trójdrożne. W niektórych modelach producenci szczególnie zwracają uwagę na głośnik niskotonowe i stosują specjalne konstrukcje wzmacniające brzmienie basów. Jeśli czujecie się na siłach, to możecie również samodzielnie złożyć zestaw składający się z kilku kolumn, głośnika centralnego oraz subwoofera. Producenci oferują też gotowe rozwiązania, gdzie macie pewność, że wszystko będzie ze sobą współpracować.

Przy zakupie głośników warto zwrócić uwagę nie tylko na moc znamionową, ale także na skuteczność bądź efektywność wyrażaną w decybelach. Ten parametr będzie istotny przy słabszych wzmacniaczach, gdzie przyda się większa skuteczność. Kolejna w kolejce jest impedancja, a więc opór wytwarzany przez przetworniki kolumn. Najczęściej spotkacie 4 lub 8 om i przed zakupem należy zajrzeć do instrukcji wzmacniacza, żeby nie doprowadzić do uszkodzenia systemu.

Na skróty

Najłatwiejszym rozwiązaniem jest oczywiście zakup gotowego zestawu kina domowego, który w bardziej rozbudowanych wersjach składa się z amplitunera, głośnika centralnego, tak zwanych satelit oraz głośnika niskotonowego. Zazwyczaj nagłośnienie ma tu mniejsze rozmiary i całość jest dobrana tak, by jak najlepiej wykorzystać możliwości użytych komponentów. Jedyne co wam wtedy pozostaje to pomyśleć nad tym, gdzie je umieścicie.