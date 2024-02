Od wielorybów po goryle. Jedna piąta migrujących zwierząt zagrożona wyginięciem

Jak wskazują naukowcy, dwa największe zagrożenia dla wszystkich zwierząt migrujących to nadmierna eksploatacja i utrata siedlisk w wyniku działalności człowieka. Dotyczy to odpowiednio ok. 75% i 70% gatunków. "Zmiana klimatu, zanieczyszczenie i gatunki inwazyjne również mają głęboki wpływ na gatunki migrujące" – podkreśla ONZ.

W zdecydowanie najgorszej sytuacji znajdują się stworzenia morskie. Zagrożone wyginięciem jest aż 97% gatunków ryb znajdujących się na liście. To m.in. różne odmiany rekinów, płaszczek i jesiotra. Zwierzętom tym szkodzi przede wszystkim połów. I to nie tylko ten celowy, bo wiele ryb ginie przypadkiem, trafiając do sieci rybackich, które zgarniają wszystko, co stanie na ich drodze.