Wspólny bilet ogólnopolski: Rewolucja w transporcie czy utopia?

Jednym z najważniejszych, choć często pomijanych, problemów polskiego transportu jest zjawisko wykluczenia transportowego. Dotyka ono szczególnie mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do publicznych środków transportu jest minimalny lub nie istnieje. W Polsce, według szacunków, około 14 milionów osób żyje na obszarach z ograniczonym dostępem do transportu publicznego.

Mobilność jest nieodłącznym elementem równości społecznej. Możliwość swobodnego przemieszczania się to nie tylko dostęp do edukacji, pracy czy służby zdrowia, ale także prawo do korzystania z pełni życia społecznego. Tańszy bilet ogólnopolski mógłby szczególnie pomóc mieszkańcom terenów wiejskich i małych miast, gdzie dostęp do transportu publicznego jest ograniczony lub nieopłacalny.