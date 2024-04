Jak starożytni Rzymianie odmierzali czas? To dlatego z punktualnością byli na bakier

(…) w życiu codziennym nie można było od nikogo wymagać punktualności w naszym rozumieniu tego słowa. Uciekano się do różnych sposobów, by spotkać się z kimś o określonej porze. (…) w życiu codziennym nie można było od nikogo wymagać punktualności w naszym rozumieniu tego słowa. Uciekano się do różnych sposobów, by spotkać się z kimś o określonej porze.



Umawiano się na przykład na forum wtedy, kiedy jest ono zapełnione ludźmi w połowie – a gdybyśmy każdego dnia sprawdzali z zegarkiem w ręku sytuację na placu, okazałoby się, że tak on wygląda zawsze o tej samej godzinie. Życie Rzymian w starożytności regulowały nie zegary, ale codziennie powtarzane zajęcia.