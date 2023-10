Giganty trafią do Austrii. Zastąpią wysłużone Herculesy

Przypomnijmy, że 10 sierpnia, rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Austrii Michael Bauer informował, że wysłano zapytania ofertowe (Letter of Request, LoR) w sprawie zakupu od 4 do 5 średnich samolotów transportowych, które zastąpią obecnie Herculesy w wojskach lotniczych (Österreichische Luftstreitkräfte).

Minister obrony Klaudia Tanner poinformowała, że brazylijska oferta była jedyną która spełniła wymogi operacyjne , a więc system 1-flotowy, ładowność co najmniej 20 ton oraz możliwość pobierania paliwa podczas lotu za pomocą zasobników z giętkimi przewodami tankującymi (zapytanie ofertowe wysłano do 29 państw). 28 marca br. przedstawiciele Austrii brali udział w prezentacji portugalskiego C-390 w 11. bazie lotniczej Beja w dystrykcie o tej samej nazwie, w regionie Alentejo.

Od 2003 r. wojska lotnicze Austrii dysponują trzema eks-brytyjskimi C-130K Hercules, pochodzącymi z nadwyżek sprzętowych królewskich wojsk lotniczych (Royal Air Force, RAF) w związku z wdrożeniem C-130J Super Hercules . W 2013 r. brytyjska spółka Marshall Aerospace and Defence Group zrealizowała ich modyfikacje na mocy umowy z 2012 r. (wymiana autopilota i wysokościomierza radarowego, aktualizacja oprogramowania systemu zarządzania lotem, instalacja dodatkowego wyświetlacza i wysokościomierza barometrycznego i wymiana analogowych przyrządów na wielofunkcyjne wyświetlacze LCD).

C-130K wylatały dotąd w barwach Österreichische Luftstreitkräfte ok. 17 tys. godzin. Wykonują zadania na rzecz sił zbrojnych (Bundesheer), ale także administracji publicznej, co objawiło się szczególnie podczas pandemii COVID-19, gdy Herculesy utworzyły most powietrzny w zakresie dostaw środków ochronnych, szczepionek i transportu najciężej chorych pacjentów.