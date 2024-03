Dalsza współpraca Lockheed Martin z Navantią

Dzięki współpracy obu podmiotów hiszpańska marynarka wojenna (Armada Española) wyposażyła fregaty rakietowe typu F100 (Álvaro de Bazán) w sprawdzony System Walki Aegis w lokalnej odmianie SCOMBA. Partnerstwo Lockheed Martin z Navantią doprowadziło do pomyślnej integracji systemu z okrętami nawodnymi nie tylko hiszpańskiej marynarki wojennej, a także norweskiej (Sjøforsvaret): fregatami typu Fridtjof Nansen i australijskiej marynarki wojennej (Royal Australian Navy, RAN): niszczycielami typu Hobart – w ciągu ponad dwudziestu lat. Obie spółki współpracują również w zakresie integracji systemu zarządzania walką i systemów sonarowe dla okrętów podwodnych S-80 Plus dla hiszpańskiej marynarki wojennej.

Lockheed Martin ceni swoją wieloletnią rolę strategicznego partnera hiszpańskiej ministerstwa obrony i przemysłu obronnego. Nasza współpraca przy projektach takich jak fregata F100 i fregata wielozadaniowa F110 jest świadectwem naszego zaangażowania w zapewnienie Hiszpanii odpowiednich zdolności do realizacji jej misji. Przedłużenie naszej długotrwałej relacji z Navantią pomoże utrzymać wartościowe miejsca pracy w Hiszpanii w celu dalszej współpracy między naszymi dwiema firmami – powiedział Chauncey McIntosh, wiceprezes działu Integrated Warfare Systems and Sensors w Lockheed Martin.

Pięć fregat rakietowych typu F110 wkrótce dołączy do rodziny okrętów liniowych hiszpańskiej marynarki wojennej. Ponieważ pierwsze dwa okręty są już w fazie budowy (przyszłe: Bonifaz (F111) i Roger de Lauria (F112)), Lockheed Martin i Navantia mają przed sobą ważne kamienie milowe, w tym testy śledzenie prawdziwych celów za pomocą radaru AN/SPY-7(v)2 w Centrum Integracji Aegis-SCOMBA (Aegis-SCOMBA Integration Centre) spółki Lockheed Martin w Moorestown w stanie New Jersey. Integracja taktycznych programów komputerowych Systemu Walki Aegis i SCOMBA odbędzie się również na lądowym poligonie testowym ASIC i Navantia w San Fernando w Hiszpanii. Obydwa kamienie milowe będą w dalszym ciągu potwierdzać, że program F110 jest na dobrej drodze, aby pierwsza fregata została oddana do użytku w 2028.