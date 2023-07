Ważny członek NATO kupuje czołgi

Rauti nie określiła liczby Leopardów 2, jaką chciałyby kupić Włochy, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o 133 maszyny. Według szacunków włoskiego ministerstwa obrony zakup czołgów miałby kosztować około 4 mld euro. Dostawy miałyby być realizowane w latach 2024-2037, co jest bardzo długim czasem. Oznacza to, że dostawy będą się odbywały małymi partiami lub rozpoczną się bardzo późno. Wiele może wskazywać na tę drugą ewentualność, ponieważ w kolejne po Leopardy 2A8 ustawili się już Niemcy, Norwegowie, Czesi i Holendrzy.

Jeśli chodzi o czołgi Ariete, to plan zakłada modernizację nie tylko 50 egzemplarzy będących w służbie, ale również przywrócenie do stanu używalności kilkudziesięciu egzemplarzy będących w magazynach. Łącznie za sumę około 900 mln euro ma zostać zmodernizowanych 125 czołgów Ariete. Program zakłada stworzenie trzech prototypów. AMV RT1 będzie miał zmodernizowany napęd, podwozie i kadłub, ale zostanie ze starą wieżą. AMV RT2 będzie miał zmodernizowaną wieżę, ale kadłub pozostanie bez zmian. AMV RT3 będzie maił zmodernizowany kadłub jak i wieżę. Po testach porównawczych wszystkich trzech prototypów ministerstwo obrony podejmie ostateczną decyzję o zakresie modernizacji.

Zmiany kadłuba dotyczą w szczególności napędu. Zastosowany ma być silnik wysokoprężny Iveco MTCA V12AMV o pojemności 30 l, co pozwoli zwiększyć moc z 1250 do 1500 KM. W przyszłości możliwe ma być dalsze zwiększenie mocy do 1600 KM. Ponadto moment obrotowy przy 1600 obrotach na minutę zwiększy się z 4615 do 5800 Nm. Zostanie także zastosowany nowy układ przeniesienia napędu IVECO/ZF LG-3000. Wymianie ulegnie również zawieszenie i gąsienice, które będą o 20% szersze od dotychczasowych.

Modernizacja czołgów Ariete ma pozwolić wydłużyć ich czas służby do 2035 r. kiedy to mają zacząć być zastępowane przez nową konstrukcję. Włochy chciałyby przystąpić do niemiecko-francuskiego programu budowy czołgu nowej generacji Main Ground Combat System (MGCS). Zakup Leopardów 2A8 od zaangażowanej w program firmy Krauss-Maffei Wegmann ma pozwolić uzyskać Włochom dodatkowe korzyści gospodarcze w przypadku wejścia do programu MGCS. Współpraca gospodarcza z Niemcami na polu broni pancernej może być jeszcze wzmocniona, ponieważ Włochy poszukują również następcy bojowych wozów piechoty Dardo, a jednym z kandydatów do jego zastąpienia jest produkowany przez Rheinmetall Lynx.