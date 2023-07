Turcy chwalą się nowym śmigłowcem. Pokazali go w innym kraju

Według informacji Aviation Week T925 będzie na dużą skalę czerpał z doświadczeń zdobytych przez TUSAŞ w toku prac nad śmigłowcem bojowym T929 ATAK-2 i prawdopodobnie będzie mieć (przynajmniej wstępnie) identyczny napęd: parę silników turbowałowych TW3-117WMA-SBM1W-01T, dostarczonych przez ukraińską Motor Sicz. Turecki przemysł pracuje nad własnym silnikiem turbowałowym o podobnych charakterystykach, ale trudno powiedzieć, kiedy mógłby on osiągnąć gotowość do produkcji.

TUSAŞ może się pochwalić już trzema nowymi wiropłatami na różnych etapach prac. Najbardziej zaawansowany jest rozwój lekkiego śmigłowca wielozadaniowego T625 Gökbey, oblatanego we wrześniu 2018 r. T625 to śmigłowiec o masie startowej 6 ton, przeznaczony zarówno dla wojska, jak i dla formacji paramilitarnych czy użytkowników cywilnych. Producent zapowiada, że maszyna będzie sobie doskonale radziła w trudnych warunkach klimatycznych (w tym w bardzo wysokiej temperaturze) i na dużych wysokościach. Kabina śmigłowca ma pozwalać na zabranie 12 pasażerów.

Druga z trzech nowości to wspomniany T929, noszący również nazwę Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri, czyli Śmigłowiec Uderzeniowy Klasy Ciężkiej. Ma on być następcą oblatanego w 2009 r. T129 ATAK-a, który z kolei jest wersją rozwojową włoskiego śmigłowca Agusta A129 Mangusta. Program uruchomiono formalnie w lutym 2019 r. i w tym samym roku zaprezentowano pierwszą makietę, ale prace ruszyły już dwa lata wcześniej. Maksymalna masa startowa początkowo miała wynosić 6 ton (około tony więcej niż T129), jednak wkrótce zwiększono ją do 10 ton, co plasuje ATAK-a-2 w tej samej kategorii wagowej co amerykański AH-64D czy rosyjski Mi-28N.