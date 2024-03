Ponad 200 Servali w służbie. Armée de terre rośnie w siłę

Francuska Generalna Dyrekcja ds. Uzbrojenia (Direction générale de l’armement DGA) poinformowała 7 marca, że dostarczyła osiem kolejnych lekkich kołowych wielozadaniowych pojazdów opancerzonych VBMR-L (Véhicule blindé multi-rôles léger) Serval. Natomiast 200. wóz tego typu miał trafić do uzbrojenia wojsk lądowych 29 stycznia. Oznacza to, że w ostatnim czasie doszło do nieznacznego przyspieszenia realizacji dostaw tych pojazdów.