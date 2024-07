Nowa era Hawkei'ów na Antypodach? Odbębniono sukces

Kilkanaście dni temu odbębniono sukces. Czy okaże się on trwały i pozwoli na osiągniecie pełnej gotowości operacyjnej? Doświadczenie podpowiada, że niekoniecznie. Doniesienia medialne mówią o tym, że rząd federalny znalazł "rozwiązanie" problemu z hamulcami w ponad tysiącu pojazdach wojskowych. Dostawy od producenta, francuskiego Thalesa, mają zostać wznowione. Obecnie trwają prace nad planem przekazania naprawionych pojazdów wojsku, ale urzędnicy i wojsko używają ogólników, nie podając harmonogramu dostaw.

Informacje te jednak nie przekonują. Conroy zapewnił, że łącznie 1100 pojazdów Hawkei, stojących bezczynnie przed zakładami Thalesa w środkowej Wiktorii, zostanie przekazanych jednostkom wojskowym w całym kraju. Problem w tym, że nie podał jednak konkretnego terminu. Raport wywołuje tyle samo pytań, co daje odpowiedzi.

Tym bardziej, że historia zna już przypadki przedwczesnego chwalenia się sukcesami przez Canberrę. Już w lipcu 2021 r. ówczesny minister obrony Peter Dutton informował, że problem z hamulcami rozwiązano, a ministerstwo obrony "zniosło ograniczenia dotyczące eksploatacji samochodów Hawkei , umożliwiając wznowienie pełnowymiarowej produkcji i wprowadzenie ich do służby liniowej". Nic bardziej mylnego. Musiały jeszcze upłynąć niemal trzy lata zanim pojawił się komunikat o przełamaniu impasu.

W tym czasie program był przedmiotem batalii prawnych i surowych audytów. Australijski Krajowy Urząd Kontroli podał, że resort obrony nie przeprowadził solidnej analizy porównawczej i dokonał zamówienia z jednego źródła. Postawiło to pod znakiem zapytania stosunek jakości do ceny. Pojawiły się nawet doniesienia, że można było zaoszczędzić setki milionów dolarów australijskich, gdyby zamiast tego pozyskano lekkie pojazdy wielozadaniowe Joint Light Tactical Vehicles produkcji amerykańskiej. Tak czy inaczej, produkcji nie skasowano, a całą flotę Hawkei’ów czekała długa droga do pełnej sprawności.