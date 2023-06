Kolejne niszczyciele w Europie. Popłyną pod włoską banderą

Konstrukcja LXD ma być zbliżona do holenderskich okrętów desantowych-doków typu Rotterdam. Zgodnie z dostępnymi informacjami nowe okręty mają dysponować dokiem wewnętrznym mogącym pomieścić dwie gotowe do użycia barki desantowe LC-23 (Landing Craft Mechanized). Pokład garażowy ma pomieścić do dwudziestu amfibijnych transporterów opancerzonych w układzie 8 × 8 VBA.

Trieste to uniwersalny okręt desantowy o wyporności 38 tysięcy ton i długości 245 metrów zwodowany w 2019 roku. Przechodzi obecnie próby morskie, a jego przekazanie ma nastąpić jeszcze w tym roku. Planuje się, że jednostka wejdzie do służby w 2024 roku i zastąpi obecnie eksploatowany lotniskowiec lekki Giuseppe Garibaldi. Trieste konstrukcyjnie zbliżony jest do amerykańskich jednostek typu Wasp.

W 2020 roku ówczesny zastępca szefa sztabu włoskiej marynarki wojennej, wiceadmirał Aurelio De Carolis, przekazał, że nowe niszczyciele zastąpią parę jednostek typu Durand de la Penne, które weszły do służby w roku 1993. Pozwoli to na utrzymanie w linii czterech niszczycieli, co stanowi standard dla Marina Militare od lat 60. Dwa pozostałe okręty to para jednostek typu Orizzonte, wprowadzonych do służby w latach 2007–2009 (notabene we Francji te same jednostki, noszące nazwę Horizon, klasyfikowane są jako fregaty).