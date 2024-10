Jak podaje The Korea Economic Daily, wart 2,6 mld dolarów kontrakt ma zostać podpisany w przyszłym tygodniu. Irak okazał formalnie zainteresowanie KM-Sam Block II na początku tego roku. W marcu do Seulu udała się oficjalna delegacja kierowana przez ministra obrony Sabeta Muhammada Al-Abbasiego. W czerwcu pojawiły się pierwsze informacje o możliwości zamówienia łącznie ośmiu baterii. Za wyborem połud­nio­wo­kore­ań­skiej oferty miały stać korzystna cena i szybkie rozpoczęcie dostaw. Producent systemu, LIG Nex1, zaoferował możliwość dostarczenia "od ręki" dwóch baterii.

Konieczne było więc stworzenie bardziej kompleksowego systemu obrony prze­ciw­­lot­niczej, tym bardziej że sytuacja w regionie pozostaje napięta. Przez długi czas faworytem wydawał się rosyjski S-400 Triumf. Sprawa regularnie powracała, nigdy jednak nie dochodziło do roz­strzyg­nię­cia. Od 2018 r. Waszyngton zaczął ostrzegać Bagdad, że wybór rosyjskiego systemu może skutkować nałożeniem sankcji na mocy ustawy CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).

Z rywalizacji zwycięsko wychodzi KM-SAM Block II. Pierwsze na kupno połud­nio­wo­kore­ań­skiego systemu zdecydowały się Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wartą 3,5 mld dolarów umowę na dwanaście baterii podpisano w styczniu 2023 r. To najdroższy do tej pory kontrakt eksportowy w historii połud­nio­wo­kore­ań­skiej zbrojeniówki. Jak zwykle w przypadku Koreańczyków spodziewano się szybkiego rozpoczęcia dostaw, jak jednak dowiedział się serwis Defense News, Emiraty zdecydowały się poczekać i zamiast wersji Block II dostać jeszcze bardziej zaawansowaną Block III. Głównym atutem tej wersji ma być bardziej zaawansowany radar AESA rozwijany przez Hanwha Systems.

Wart 3,2 miliarda dolarów kontrakt na Cheongung II podpi­sano w listopadzie 2023 r., jednak z jego ogłoszeniem pocze­kano do 7 lutego roku następnego, czyli niemal do końca organizowanych w Rijadzie targów World Defense Show (4–8 lutego). Okazją do komunikatu było podpisanie listu inten­cyjnego w sprawie zacieś­nienia współ­pracy w dziedzinie obronności przez Królestwo Arabii Saudyjskiej i Republikę Korei. Saudowie kupili łącznie dziesięć baterii systemu KM-SAM Block II.

Choć raz sąsiedztwo Korei Północ­nej się opłaciło. Sytuacja Południa przyniosła owoce w postaci zdolności do szybkiej realizacji zamówień. Nawet jeżeli duża część sprzętu pochodzi z zasobów własnych sił zbrojnych, są one chętne do takich umów z uwagi na możliwość szybkiego uzupeł­nienia braków. Produkcja na dużą skalę przynosi też niższe koszty jednostkowe. Pojedynczy efektor KM-SAM ma kosztować jedną trzecią tego co w przypadku Patriota.