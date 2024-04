F‑16 nie bronią już holenderskiego nieba. Zastąpiły je nowsze maszyny

W tym reżimie siły powietrzne wystawiają parę myśliwców, które muszą być gotowe wystartować do lotu na przechwycenie w ciągu kilku minut. Obecnie Holendrzy i Belgowie wykonują te obowiązki na zmianę. Kolej na samoloty belgijskiego Luchtcomponentu z baz Kleine-Brogel i Florennes nadejdzie 9 maja.

Przejęcie QRA przez F-35A z baz Leeuwarden and Volkel nie oznacza jednak całkowitego wycofania F-16 ze służby w holenderskim lotnictwie. Przeciwnie – w najbliższym czasie poza brakiem dyżurów dla personelu służą­cego na i przy Fighting Falconach nie zmieni się praktycznie nic.

Wiadomo już, że dwadzieścia cztery holenderskie F-16 zostaną przekazane Ukrainie. Pier­wotnie mowa była o osiem­nastu, ale niecałe dwa miesiące temu holenderska ministerka obrony Kajsa Ollongren poinformowała o anulowaniu kontraktu z firmą Draken International, która chciała pozyskać sześć egzemplarzy do roli "agresorów" używanych w ćwiczeniach amerykańskich lotników.

Wkrótce dotrą do celu. F-16 są już gotowe do szarży

Wkrótce dotrą do celu. F-16 są już gotowe do szarży

Pewna liczba samolotów trafi zaś do Rumunii, gdzie będą wykorzystywane do szkolenia ukraińskich lotników (ale pozostaną własnością holenderskiego rządu). Są to samoloty bardzo zużyte i reprezentujące starszą wersję F-16A/B, ale po modernizacji mid-life upgrade odpowiadają zdolnościami wersji F-16C Block 50. Ostatnią rundę modernizacji przeszły kilka lat temu, gdy wyposażono je w nowe systemy ostrzegania zintegrowane z wyrzutnikami flar PIDS+.