Europejski transporter opancerzony zyskuje ważne wsparcie. Niemcy dołączają do programu

Dołączenie Niemiec do programu daje im dostęp do dotychczasowych wyników badań i opracowanych rozwiązań, jak również da im wpływ na ostateczną konfigurację transportera, który będzie wynikiem programu CAVS. Ze swojej strony Berlin dołoży się do programu finansowo, a dodatkowo zwiększy jego bezpieczeństwo logistyczne udostępniając na jego potrzeby swoją bogata bazę przemysłową. Pozwoli to na dywersyfikację i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw poszczególnych podzespołów.