Estonia idzie swoją drogą. Odbiera tureckie pojazdy opancerzone

Marek Mardo, kierownik ds. pojazdów w RKIK uważa, że rozwiązanie polegające na kupowaniu gotowych już produktów ma swoje zalety, gdyż trafiając do Estonii, nadają się do niemal natychmiastowego użycia. Potrzeby i wymagania estońskich wojsk lądowych (Maavägi) uwzględniono już podczas projektowania pojazdów.

Przypomnijmy, że Tallinn złożył zamówienie na 100 pojazdów opancerzonych NMS (noszących też nazwę własną Yörük) produkowanych przez Nurol Makina oraz 130 kołowych transporterów opancerzonych Arma, które zjechały z linii produkcyjnej Otokara. Dodatkowe cztery wozy zakupiono dla estońskich służb ratowniczych. Trafią do agencji obrony cywilnej Päästeamet (Estońska Rada Ratownicza), a konkretnie do Centrum Utylizacji Materiałów Wybuchowych.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem wszystkie wozy powinny trafić do odbiorcy do końca tego roku. Wraz z pojazdami estońskie wojsko odbierze wyposażenie, części zamienne, dokumentację, a także skorzysta ze szkoleń zapewnianych przez tureckiego sojusznika. Zależnie od rozwoju sytuacji i na bazie doświadczeń z eksploatacji istnieje możliwość dokonania opcjonalnych zakupów kolejnych pojazdów opancerzonych i części zamiennych.

NMS i Arma powstają w całości w Turcji, ale zostaną wyposażone w sprzęt łączności i inne podzespoły wyprodukowane przez lokalne przedsiębiorstwa. Mają one w zdecydowany sposób zwiększyć efektywność i jakość estońskich wojsk lądowych. Tureckie wozy odznaczają się większym poziomem ochrony balistycznej przed bronią strzelecką i odłamkami, co ma zwiększyć przeżywalności załogi podczas kontaktu bojowego z przeciwnikiem. Zwraca się również uwagę na polepszoną manewrowość w terenie. Oba typy pojazdów uzbrojono w wielkokalibrowe karabiny maszynowe kalibru 12,7 milimetra.

Przypomnijmy, że zakup pojazdów znad Bosforu to efekt pewnego splotu decyzji podjętych w Tallinnie. Wiosną 2020 roku Estonia stała się trzecim uczestnikiem łotewsko-fińskiego programu transportera opancerzonego CAVS (który teraz znacznie się rozrósł). Tamtejsi decydenci dość szybko zdecydowali, że nie będzie to odpowiednie wyjście i opuścili ten klub. Sąsiadująca Łotwa odebrała pierwsze owoce tego programu – kołowe transportery opancerzone Patria 6 × 6 – w sierpniu 2024 r. Wydarzenie odbyło się w łotewskiej bazie wojskowej Ādaži niedaleko Rygi. Później wozy przekazano do uzbrojenia 3. Łatgalskiej Brygady Gwardii Narodowej.

Wracając do pojazdów NMS i Arma, to staną się one następcami kołowych transporterów opancerzonych rodziny Sisu Pasi. W uzbrojeniu estońskich wojsk lądowych pozostaje 56 XA-180 i 80 XA-188. Znacznie pilniejsze jest zastąpienie tych pierwszych, które mają pójść w odstawkę najpóźniej w 2030 roku. Będą stanowić oręż razem z XA-188, które mają służyć nawet do 2048 roku.