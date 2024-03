Czy Boeing wznowi produkcję kolosa? "Temat C‑17 powraca dosyć regularnie"

Załadunek śmigłowców do C-17 należącego do NATO

C-17 cieszy się popularnością ze względu na swoje duże możliwości transportowe oraz wysoką niezawodność. Największym użytkownikiem C-17 są USA dysponujące ponad 220 maszynami tego typu. Ponadto na ich zakup zdecydowały się również siły powietrzne: Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Indii, Kataru, Kuwejtu i ZEA. Nietypowym użytkownikiem tych samolotów jest również NATO. Zostały one zakupione ze składek państw zaangażowanych w program Strategic Airlift Capability, do których zalicza się również Polska.

Geneza C-17 sięga lat 80-tych XX wieku, kiedy to amerykańskie siły powietrzne wyraziły potrzebę zastąpienia starszych samolotów transportowych, takich jak Lockheed C-141 Starlifter. W odpowiedzi na te potrzeby, w 1981 r. rozpoczęto prace nad projektem nowego samolotu transportowego o dużym zasięgu i zdolności do przewożenia ciężkiego ładunku.

Pierwszy lot prototypu C-17 odbył się w 1991 r., a w 1993 r. samoloty te oficjalnie weszły do służby w USAF. C-17 Globemaster III zostały zaprojektowane z myślą o elastyczności operacyjnej, zdolności do operowania na różnych rodzajach lotnisk, w tym tych o krótkich pasach startowych, co zwiększa ich przydatność w różnych sytuacjach taktycznych i humanitarnych. Samoloty C-17 są zdolne do przewożenia dużych i ciężkich ładunków, w tym żołnierzy, sprzętu wojskowego, pojazdów i kontenerów. Ich konstrukcja skrzydeł o dużej mechanizacji oraz silniki o dużej mocy pozwalają na krótkie starty i lądowania, co jest kluczowe w warunkach polowych, gdzie tradycyjne lotniska mogą być ograniczone lub niedostępne.