Czesi mają powód do radości. Otrzymali pierwsze Vipery

Dwa śmigłowce zostały dostarczone z USA na pokładzie samolotu transportowego amerykańskich sił powietrznych C-17A do 22. Bazy Śmigłowców w miejscowości Náměšť nad Oslavou. Do połowy września do bazy mają zostać dostarczone jeszcze cztery śmigłowce – dwa kolejne AH-1Z i dwa wielozadaniowe UH-1Y Venom. W 2019 r. Czesi zamówili łącznie cztery AH-1Z i osiem UH-1Y. W sierpniu 2022 r. rząd amerykański ogłosił, że przekaże za darmo dodatkowych sześć AH-1Z i dwa UH-1Y w ramach rekompensaty za uzbrojenie przekazane przez Czechy Ukrainie. Dzięki temu czeskie siły zbrojne będą miały po dziesięć śmigłowców każdego typu. AH-1Z zastąpią wycofywane śmigłowce Mi-24.