Coraz bliżej rozpoczęcia służby. Szkolenia już trwają

Warto podkreślić, że świeżo zakończone szkolenia znacząco różnią się od początkowego cyklu. Po serii kilku incydentów z udziałem ACV w ubiegłym roku opracowano nową procedurę szkoleniową. Dodatkowo w wyniku śledztwa prowadzonego po śmiertelnym wypadku z udziałem starszego AAV7 stwierdzono, że użycie pojazdów tego typu w stosunku do nowych ACV znacząco się różni, co również należało uwzględnić przy tworzeniu programu szkoleń.

Hall dodał również, że po przeprowadzeniu nowego cyklu szkolenia dla młodszego pokolenia w Assault Amphibian School i powrocie marines do jednostek macierzystych okazało się, iż dysponowali oni większą wiedzą i umiejętnościami w zakresie obsługi ACV niż starsi żołnierze po szkoleniach w starym trybie. Różnice w szkoleniu były na tyle duże, że 300 żołnierzy, których szkolenia prowadzono "starym" trybem, musi ponownie poddać się certyfikacji. Ponowne szkolenia mają odbyć się do końca września przyszłego roku.

Do niedawna marines odkładali w czasie wdrożenie do służby transporterów ACV głównie z powodu trwającego procesu certyfikacji nowego uzbrojenia oraz właśnie opracowywania cyklu szkoleniowego i łańcucha logistycznego. USMC pozyska co najmniej 704 egzemplarze ACV, w kilku wariantach, w miejsce wysłużonych transporterów AAV7. Do tej pory dostarczono około 140 pojazdów.