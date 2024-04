BAE Systems nada nowy sztych duńskim wozom bojowym

Nie wiadomo czy duńskie CV9035 otrzymają aktywny system ochrony pojazdu, ale nowa wieża stwarza takie możliwości. Jeśli już mowa o ASOP-ie to jednym z kandydatów może być Iron Fist izraelskiego przedsiębiorstwa Elbit Systems. W przeciwieństwie do niepewnego losu aktywnej ochrony umowa zakłada montaż wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych nieujawnionego typu. Największe szanse mają ppk Akeron MP, które produkuje przedsiębiorstwo MBDA.

Możliwość montażu wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych w przypadku wozów rodziny CV90 istnieje od grudnia 2022 r. Wówczas BAE Systems Hägglunds i MBDA France udało się po raz pierwszy odpalić ten pocisk z wyrzutni zintegrowanej z tym pojazdem. Masa pocisku i wyrzutni Akeron MP to 15 kg, według producenta system może razić cele w odległości 5 km. Jest efektorem klasy NLOS (Non-Line Of Sight), zwalczającym cele poza polem widzenia operatora.

CV9035DK otrzymają ponadto kompozytowe gąsienice, co będzie mieć dwojakie znaczenie. Po pierwsze, pozwoli na redukcję masy wozu, a tym samym wzrost mobilności albo dodanie nowych systemów uzbrojenia czy właśnie ASOP. Po drugie, zmniejszy się sygnatura akustyczna (poprzez zmniejszoną emisję hałasu) i ograniczone zostaną wibracje podczas jazdy. To drugie wpływać będzie pozytywnie na zmniejszenie stopnia zmęczenia załogi oraz na pomniejszenie ryzyka wystąpienia długofalowych skutków zdrowotnych dla żołnierzy.

Zwiększona zostanie świadomość sytuacyjna załogi, co będzie mieć pozytywny wpływ na jej bezpieczeństwo. Zainstalowany zostanie zestaw czujników Defense Aid Suite. Prace zostaną zrealizowane w latach 2026‒2029 i wezmą w nich udział również lokalne firmy z sektora obronnego. Pozwoli to Hæren na zachowanie wysokiej sprawności pododdziałów piechoty zmechanizowanej.

W październiku 2016 r. BAE Systems zawarło z Kopenhagą kontrakt, w którego myśl CV9035DK miały być wyposażone w system zarządzania walką. Dania zakupiła 45 CV90 w wersji Mk III za 1,7 mld koron szwedzkich w 2005 r. Charakteryzują się one istotnymi zmianami chociażby wobec szwedzkich CV9040, gdyż zainstalowano nowe, wzmocnione zawieszenie i wprowadzono w pełni cyfrową elektronikę kadłuba. Poprawie uległa mobilność wozu i stosunek mocy do masy, a wzrost ten osiągnięto poprzez montaż silnik Scania DI16 o mocy 750 KM.

Wracając jeszcze do Hæren, to z pewnością obserwują one podjęte na początku ubiegłego roku decyzje odnośnie do rozwoju nowej generacji wozu CV90. Generał dywizji Karl Engelbrektson, dowódca szwedzkich wojsk lądowych, zapowiedział, że w przypadku rozpoczęcia prac producent pojazdów otrzyma wsparcie od Svenska Armén. Lokalnie oznaczony Stridsfordon 90 (Strf90) miałby być rozwijany w latach 2023–2027. W tym czasie miałyby się odbyć wszystkie wymagane testy, od zakładowych po państwowe.