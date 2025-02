Google zainwestuje w Polsce. Twórca polskiego AI o szansach i zagrożeniach

Szef Google podpisał dziś list intencyjny z Polskim Funduszem Rozwoju w zakresie przyśpieszenia AI. Jak zakłada Sundar Pichai, w ten sposób Google przyczyni się do wzrostu polskiego PKB o 8 proc. Mówił także, że "ambicje oraz talenty dają Polsce nową pozycję w europejskiej innowacji". W ramach współpracy Polska zyska dostęp do najnowocześniejszych technologii ważnych dla państwa i firm.

Ekspert AI: Możemy wreszcie wyjść z "montowni Europy"

Maciej Szymański, twórca polskiego ChataGPT – Bielik AI, działający w organizacji non-profit SpeakLeash, ocenia w rozmowie z WP Tech inwestycję Google w Polsce i podkreśla potrzebę stworzenia własnego ekosystemu AI.

Amanda Grzmiel: Co sądzisz o inwestycji Google w Polsce na rzecz przyspieszenia użycia AI, to szansa dla polskich projektów i naukowców?

Maciej Szymański: Szansa jest zawsze ogromna, to wydarzenie porównywalne do tego, że Open AI otworzyło właśnie biuro w Monachium, zawsze dookoła takich inicjatyw wyłania się szansa dla naukowców, są ogromne pieniądze, które są potrzebne, więc chociażby pod tym kątem to spora szansa.

Co martwi przy tym wszystkim, to bezpośredni kontakt z olbrzymimi BigTechami, zagranicznymi, technologicznymi gigantami i nie tworzenie własnego know-how. Stajemy się tak naprawdę technologicznymi dziennikami Stanów Zjednoczonych, w ogóle całej Europy.

Idealnie pokazuje to przykład Silo AI - to był prywatny AI Lab stworzony w Szwecji - wdrożyli model do języków skandynawskich. Później pojawił się gigant, firma AMD, która za ponad pół miliarda dolarów wykupiła całą technologię i know-how i wszystko wpadło w ręce kolejnej, amerykańskiej, technologicznej korporacji. W ten sposób, gdy nigdy nie będziemy patrzeć przyszłościowo, to będziemy rozmawiać tylko z gigantami, którzy mają dużo do zaoferowania. Ta rewolucja, która nas w tym momencie czeka jest taką, z której możemy wyjść wreszcie z "montowni Europy", z podwykonawstwa IT. Opieramy się na softwareowych usługach zagranicznych, natomiast to nie jest nic innowacyjnego.

Powinniśmy postawić na własne rozwiązania, własnych naukowców. Powinno to wyglądać w ten sposób, że my przyciągamy europejskich czy światowych specjalistów, dajemy im odpowiednie warunki i nie musimy się ograniczać tylko i wyłącznie do Polski czy Europy. Żebyśmy stali się alternatywą, bo inaczej przegapimy kolejną szansę i będziemy tylko korzystać z tego, co nam dostarczą i będziemy uzależnieni od ich rozwiązań.

Czyli powinniśmy być dalecy od tego hurraoptymizmu, który dominuje w głównym przekazie medialnym, spowodowanym tym, że Google u nas inwestuje?

- Tak i nie. Natomiast powinniśmy mieć alternatywę. Tak, bo to zawsze jest szansa - oznacza, że pojawią się wyspecjalizowani fachowcy, którzy mogą prowadzić różne Laby, dzielić się wiedzą i uczyć nasze talenty. Uważam, że musimy mieć swój własny, osobny program polskiego ekosystemu AI, żeby była alternatywa. Nie możemy się zamykać, świat jest zbyt duży, żeby się zamykać.

Nasi specjaliści wdrażają nowoczesne rozwiązania dotyczący treningu modeli, niestety poza Polską, bo nie mamy w kraju możliwości. Tworzenie takich miejsc w Polsce, gdzie można tworzyć alternatywne rozwiązania i prawdziwe innowacje, moim zdaniem, powinno być kluczowe dla naszego rozwoju i utrzymania niezależności.

Google chwali się, że ta współpraca ma przynieść Polsce szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych. Szef Google mówił, że Polska to w tej chwili największy hub inżynieryjny Google - ponad 2 tys. pracowników, budowany przez ponad 20 lat. Firma ma przeznaczyć na szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych w Polsce 5 mln dolarów w ciągu najbliższych 5 lat.

- Uważam, że edukacja jest kluczowa. Inwestycja w wysokości 5 mln dolarów jest zbyt niska. Zwykła kalkulacja oznacza, że to będzie 5 dolarów na osobę? Mogę się mylić, ale to nie jest wystarczająca kwota. Bez systemowego wsparcia edukacja w tym obszarze będzie kuleć.

W Speakleash [organizacja non-profit i społeczność open-source ekspertów w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji – red.] chcemy wprowadzić program do nauczania osób, zaczynając od dzieci od 6-7 roku życia - planujemy nagrać webinar i nauczać, jak rozsądnie i odpowiedzialnie korzystać z tego typu narzędzi. Uważam, że musimy jak najszybciej myśleć - też na poziomie rządowym - w jaki sposób przygotować młodszych, jak i starszych, bo zalewa nas masa fejków, jest bardzo duży napływ wiadomości dezinformujących. Patrząc, jak zaawansowane są te np. wiadomości deepfake, czyli wykorzystujące wideo, nawet specjaliści z danych obszarów nie są już do końca pewni czy to prawda czy nieprawda.

Jeśli te narzędzia będą jeszcze bardziej dostępne to spowoduje kolejną liczbę zagrożeń dla najmłodszych i seniorów. Może nastąpić rozwinięcie tych wszystkich oszustw na wnuczka, o zmanipulowane rozmowy wideo, czy podszywanie się pod pracownika banku, jeśli ktoś zdobędzie dostęp do jego wizerunku. Powoli wkraczamy w rzeczywistość, w której każda informacja może być nieprawdziwa. Jakikolwiek problem edukacyjny Google by to nie był, uważam, że jest konieczny. Przed nami są ogromne wyzwania i ryzyka, bo rozwój AI niesie nie tylko rozwój, ale i zagrożenia, a bez edukacji od najmłodszych lat będziemy mieć braki.

Amanda Grzmiel, dziennikarka Wirtualnej Polski