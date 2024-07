Wyginięcie dinozaurów mogło utorować drogę do rozprzestrzenienia się winogron

Rzadko zdarza się, aby miękkie tkanki, takie jak owoce, zachowały się w postaci skamieniałości, dlatego wiedza naukowców na temat starożytnych owoców pochodzi przeważnie z nasion. Grupa naukowców w badaniach, które ukazały się w czasopiśmie "Nature Plants" (DOI: 10.1038/s41477-024-01717-9), przeanalizowała skamieniałe nasiona winogron znalezione w Kolumbii, Panamie i Peru. Pestki te mają od 60 do 19 milionów lat i pomogły ustalić, jak winorośl rozprzestrzeniła się po świecie w okresie po wyginięciu dinozaurów.

66 milionów lat temu w Ziemię uderzyła duża asteroida o średnicy od 10 do 15 kilometrów, zostawiając po sobie krater uderzeniowy Chicxulub, który znajduje się na dnie Zatoki Meksykańskiej. Kolizja wywołała gigantyczną katastrofę, w wyniku której wymarło około 75 proc. gatunków roślin i zwierząt. Kosmiczna skała uderzyła w Ziemię z siłą 10 miliardów bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę. Wywołała ogromne pożary lasów oraz potężne tsunami, które dotarło w odległe rejony planety. Uderzenie wyrzuciło również w atmosferę gigantyczne ilości siarki, co zablokowało promienie słoneczne dochodzące do powierzchni planety i spowodowało globalne ochłodzenie. Wydarzenia te na zawsze zmieniły oblicze naszej planety.