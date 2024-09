Wulkan, którego nie było. Wyjątkowe odkrycie na księżycu Jowisza

Io jest trzecim co do wielkości księżycem Jowisza i czwartym w całym Układzie Słonecznym. Jest nieco większy od ziemskiego Księżyca. To najbardziej aktywne wulkaniczne miejsce w naszym systemie planetarnym. Powierzchnia tego księżyca usiana jest wciąż wybuchającymi wulkanami i ogromnymi jeziorami lawy. Io posiada ponad 400 aktywnych wulkanów.