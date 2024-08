Twoja mikrofalówka ma swój własny mikrobiom

Kuchenki mikrofalowe mogą się wydawać trudnym do przetrwania środowiskiem. Są powszechnie używane do podgrzewania żywności czy sterylizacji próbek w laboratoriach. Robią to poprzez wprawianie cząsteczek wody w drgania. Jednak emitowane przez nie promieniowanie jest niejonizujące, a to oznacza, że ​​nie uszkadza cząsteczek biologicznych. Mikrofalówki mogą zabić bakterie jedynie w przypadku, gdy osiągną wystarczająco wysoką temperaturę.