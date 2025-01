Trójwymiarowa mapa sprzed 13 tys. lat. Znaleziono ją w jaskini

– To, co opisaliśmy, nie jest mapą, jakie tworzy się dzisiaj – z odległościami, kierunkami i czasem podróży. To raczej trójwymiarowa miniatura przedstawiająca okoliczny krajobraz, z dopływami z okolicznych wyżyn do strumieni i rzek, dolinami, jeziorami i bagnami w dół rzeki – wyjaśnia Milnes. – Dla ludów z paleolitu kierunek przepływu wody i rozpoznawalne cechy krajobrazu były prawdopodobnie ważniejsze niż współczesne koncepcje, takie jak odległość i czas. To wyjątkowe odkrycie i wyraźnie pokazują zdolności umysłowe, wyobraźnię i umiejętności inżynieryjne naszych odległych przodków – dodaje.