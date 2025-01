Dziwne ruchy Rosjan. Do bazy przyleciały nowe samoloty

Na lotnisku Engels-2 zaobserwowano nietypowe rozmieszczenie rosyjskich samolotów - podaje ukraiński portal Defense Express. Analitycy zauważają, że to baza, w której stacjonują maszyny dalekiego zasięgu, wobec czego pojawienie się tam co najmniej pięciu Su-25 budzi pytania o ich cel.

Na lotnisku Engels-2, które jest kluczowe dla rosyjskiego lotnictwa strategicznego, zaobserwowano obecność pięciu samolotów szturmowych Su-25. Oprócz nich, na miejscu znajdują się także dwa bombowce Tu-95MS, dwa Tu-160, dwa Tu-22M3 oraz po jednym Mi-26 i Ił-76. Defense Express zauważa, że nie dziwi obecność wszystkich maszyn poza Su-25. Są to bowiem samoloty o przeznaczeniu zupełnie innym od tego, którym charakteryzują się pozostaje maszyny stacjonujące w tej bazie.

Nietypowe rozmieszczenie samolotów

Analitycy przypominają, że to nie pierwszy raz, kiedy Rosjanie wykonują dziwne ruchy na lotnisku Engels-2. Jeszcze w grudniu 2024 r. w tej samej bazie pojawiło się dziewięć Su-34, co było nietypowe dla tego miejsca. Lotnisko Engels-2 jest bowiem przystosowane głównie do obsługi samolotów strategicznych, a nie taktycznych.

Możliwe wytłumaczenie decyzji Rosjan

Pojawienie się Su-34 w grudniu i Su-25 na końcu stycznia 2025 r. na lotnisku Engels-2 może mieć kilka wyjaśnień. Jednym z nich jest chęć ochrony tych maszyn przed atakami rakietowymi ATACMS. Inną możliwością jest przeprowadzenie prac serwisowych w bezpiecznym miejscu.

Słusznym jest jednak pytanie dlaczego na lotnisko Engels-2 przeniesiono tylko dziewięć Su-34, skoro Rosja dysponuje ponad 120 takimi maszynami. Dodatkowo infrastruktura lotniska nie jest dostosowana do obsługi Su-34.

Obecność Su-25 na lotnisku Engels-2 również budzi wątpliwości. Samoloty te były tam wcześniej jedynie eksponatami muzealnymi. Możliwe, że Rosja chce wprowadzić zamieszanie wśród analityków ukraińskich i zachodnich co do stanu swojego lotnictwa taktycznego. Nie można wykluczyć, że prawdziwe powody tych ruchów są inne, niż się obecnie przypuszcza.

Samolot Su-25

Samoloty Su-25 znane pod nazwą kodową NATO jako Frogfoot, czyli "żabia stopa", to istotne elementy rosyjskiej siły powietrznej używane w Ukrainie. Maszyny te pełnią rolę wsparcia dla oddziałów lądowych i często uczestniczą w działaniach bojowych na pierwszej linii frontu.

Model Su-25, zaprojektowany w końcówce XX wieku przez biuro konstrukcyjne Suchoja, to jednosilnikowy i jednomiejscowy samolot szturmowy. Konstrukcja tych maszyn umożliwia rozwinięcie prędkości dochodzącej do 950 km/h przy długości przekraczającej 15 m oraz masie około 9,5 t. Zasięg operacyjny obejmuje pułap do 7 km

Główne uzbrojenie Su-25 to działko GSz-30-2 kal. 30 mm. Oprócz tego maszyny mogą przewozić różnorodne uzbrojenie o łącznej masie do 4 t, w tym bomby ważące do 500 kg, pociski niekierowane oraz kierowane rakiety, a także pociski powietrze-powietrze do obrony przed atakami.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski