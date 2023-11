Przeżyła dwie operacje czaszki. Żyła tysiące lat temu

W nowych badaniach, których wyniki i opis ukazał się na łamach pisma "International Journal of Paleopathology" (DOI: 10.1016/j.ijpp.2023.09.003), naukowcy przedstawili kolejny dowód na przeprowadzanie skomplikowanych operacji głowy. Na stanowisku w Caravaca de la Cruz w południowo-wschodniej Hiszpanii archeolodzy odkryli miejsce pochówku sprzed około 4500 lat, w którym odkopali szczątki 1348 osób. Uczeni wskazują, że ten masowy grób był wykorzystywany mniej więcej od 2566 do 2239 roku p.n.e. Podczas analizy kości naukowcy trafili na intrygujący szkielet. Należał do kobiety, która w chwili śmierci miała od 35 do 45 lat. Ale najciekawsza okazała się jej czaszka, na której naukowcy dostrzegli ślady po dwóch trepanacjach.