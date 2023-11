Prawdziwy olbrzym pod Warszawą. To rzadki widok w Polsce

Niezwykły okaz sępa kasztanowatego (Aegypius monachus) był ostatnio widziany w 2021 r. pod Warszawą, a miesiąc wcześniej – na Podkarpaciu. Krzysztof Dean, który sfotografował ptaka i napisał o tym na Facebooku, zauważa, że to 28 obserwacja gatunku w Polsce .

"Fota słaba, ale model ciekawy. 28 obserwacja gatunku w Polsce" – napisał na swoim profilu fotograf. Sęp kasztanowaty rzadko pojawia się w naszym kraju, a kiedy tylko znajdą się tutaj, zwykle wynika to z faktu, że ptaki mylą się lub na skutek złych warunków atmosferycznych lecą nie w tę stronę co trzeba. – Ten ptak niezwykle rzadko pojawia się w Polsce. To wyjątkowa sytuacja – wyjaśniał w 2021 r. w rozmowie z portalem Gazeta Bartosz Smyk z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.