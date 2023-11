Nowe planety odkryte. Znaleziono je w... archiwum Keplera

Kosmiczny Teleskop Keplera w 2018 roku został odesłany na emeryturę. Po blisko dekadzie obserwacji i odkryciu tysięcy planet pozasłonecznych NASA podjęła decyzję o jego wyłączeniu. Teleskop wyczerpał paliwo potrzebne do dalszych operacji. Od czasu uruchomienia w marcu 2009 roku obserwatorium pomogło zidentyfikować ponad 2600 planet poza naszym Układem Słonecznym. Dzięki niemu wiemy, że aż co najmniej połowa gwiazd widocznych z Ziemi może być otoczona przez małe, skaliste, podobne do Ziemi planety.

Teleskop Keplera szukał planet pozasłonecznych przy pomocy metody tranzytu. Mierzył on jasności gwiazd w poszukiwaniu niewielkich, regularnych osłabień blasku, które mogły być spowodowane obiegiem planety wokół gwiazdy. Jeśli płaszczyzna orbity planety jest odpowiednio ustawiona względem naszej linii widzenia, to taka planeta będzie okresowo przechodzić przed swoją gwiazdą – dokonywać tranzytu, co spowoduje okresowy spadek jasności.

Choć Kosmiczny Teleskop Keplera zakończył swoją misję, to pozyskane dzięki niemu dane nadal są analizowane. Ogrom zebranych informacji jeszcze przez długi czas da zatrudnienie astronomom, co może zaowocować kolejnymi odkryciami. Potwierdzają to ostatnie analizy, w których zespół naukowców zidentyfikował układ planetarny składający się z siedmiu planet. Czaił się on w archiwalnych danych zebranych przez teleskop Keplera.

Nowy katalog odkryć teleskopu Keplera

Analizy zebranych przez Kosmiczny Teleskop Keplera informacji zaowocowały odkryciem układu planetarnego składającego się z siedmiu światów. Jest to jeden z niewielu znanych systemów, w którym znajduje się więcej niż sześć zweryfikowanych planet lub kandydatów na planety. Niektóre z tych planet zostały potwierdzone w 2014 r., inne pozostały kandydatami. Jednak w nowym, zaktualizowanym katalogu kandydatów na planety odkryte przez teleskop Keplera naukowcy zajmujący się egzoplanetami potwierdzili istnienie pozostałych planet i ujawnili nowe szczegóły dotyczące tego rzadkiego układu.

- Stworzyliśmy najdokładniejszą jak dotąd listę kandydatów na planety odkryte przez misję Keplera i ich właściwości. Misja Keplera odkryła większość znanych egzoplanet, a nowy katalog umożliwi astronomom lepsze poznanie ich cech charakterystycznych – powiedział Jack Lissauer, główny autor publikacji. Nowy katalog zawiera prawie 4400 kandydatów na planety, w tym ponad 700 kandydatów na układy planetarne.

Układ Kepler-385

Gwiazda Kepler-385 znajduje się w odległości około 4670 lat świetlnych od Ziemi. Jest o około 10 proc. większa i 5 proc. cieplejsza od Słońca. Wokół niej, w bliskiej odległości, krąży siedem planet. Porównując odkryte światy do naszego Układu Słonecznego, wszystkie są większe od Ziemi, ale mniejsze od Neptuna. Planety te otrzymują więcej promieniowania od swojej gwiazdy macierzystej w przeliczeniu na obszar niż jakakolwiek planeta w naszym Układzie Słonecznym.

The Sounds of a New Planetary System (NASA Data Sonification)

Dwie planety krążące po najbliższych gwieździe orbitach, to światy nieco większe od Ziemi. Naukowcy ustalili, że są to prawdopodobnie planety skaliste. Mogą nawet mieć atmosferę, choć jeśli ją mają, to jest ona bardzo rzadka. Pozostałe pięć planet jest znacznie większa od Ziemi i prawdopodobnie ma gęstą atmosferę.

- Nasza aktualizacja katalogu egzoplanet Keplera zapewnia pierwszą prawdziwie jednolitą analizę właściwości egzoplanet – powiedział współautor publikacji Jason Rowe z Bishop's University w Kanadzie. - Lepsza charakterystyka właściwości planet i gwiazd pozwoliły nam przeprowadzić dogłębne badania podstawowych właściwości układów egzoplanetarnych, aby lepiej zrozumieć egzoplanety i bezpośrednio porównać te odległe światy z naszym Układem Słonecznym oraz skupić się na szczegółach poszczególnych układów jak Kepler-385 – dodał.