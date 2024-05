Najstarsze ludzkie wirusy odkryte w szczątkach neandertalczyków sprzed 50 tys. lat

Brazylijscy naukowcy podjęli się badań, by potwierdzić lub zaprzeczyć koncepcji, która wskazuje jako potencjalną przyczynę wyginięcia neandertalczyków wywołujące trwałe infekcje wirusy DNA. Identyfikacja fragmentów genomów wirusowych w odczytach sekwencjonowania kości neandertalczyków sugeruje, że nasi krewni mogli być nękani przez te same wirusy, które atakują nas obecnie.

Na przykład adenowirusy mogą powodować szeroką gamę chorób, od chorób jelit po zakażenia dróg oddechowych czy nawet zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Wirusy brodawczaka ludzkiego są prawdopodobnie najbardziej znane ze swojego związku z rakiem szyjki macicy, choć część z nich powoduje łagodne zmiany w postaci brodawek skórnych. Z kolei wirusy opryszczki, czyli herpeswirusy, to duża grupa wirusów, które mogą wywoływać opryszczkę ust czy narządów płciowych. Ale do tej grupy należy też wirus ospy wietrznej i półpaśca oraz wirus Epsteina-Barra, który może wywołać mononukleozę i stwardnienie rozsiane.

Nie oznacza to, że same wirusy mogły spowodować wyginięcie neandertalczyków, co autorzy wyjaśniają w artykule, ale mogły one odegrać jakąś rolę w tym procesie.