Na Księżycu mogą istnieć nisze. Znane nam mikroorganizmy mogłyby tu przetrwać

- Jedną z najbardziej uderzających rzeczy, które odkrył nasz zespół, jest to, że biorąc pod uwagę ostatnie badania dotyczące zakresów, w których niektóre drobnoustroje mogą przetrwać, mogą istnieć potencjalnie nadające się do zamieszkania nisze dla takiego życia na niektórych ciałach pozbawionych powietrza – powiedział Prabal Saxena, jeden z autorów badań.

Od momentu lądowania ostatniego załogowego statku kosmicznego na Księżycu w ramach projektu NASA minęło już ponad pół wieku. Była to misja Apollo 17, a ostatni astronauci stanęli na powierzchni naszego naturalnego satelity w grudniu 1972 roku. Kolejna załogowa misja wraz z lądowaniem na Srebrnym Globie to Artemis III. Jej start planowany jest na 2025 rok. Lądowanie ma nastąpić w pobliżu południowego bieguna Księżyca.

Naukowcy spodziewają się, że właśnie na tym obszarze uda się napotkać ślady życia, które mogło przetrwać w tak niesprzyjających warunkach. Znajdują się tam "super zimne" i stale zacienione kratery. Zdaniem badaczy, w pewnym niewielkim zakresie możliwy może być nawet rozwój określonych mikroorganizmów. Mogłyby one przykładowo przetrwać w znajdujących się na powierzchni Księżyca niszach, w których z jednej strony może panować znośna dla nich temperatura, a z drugiej są one osłonięte przed szkodliwym promieniowaniem kosmicznym. Lecz w jaki w ogóle sposób na Księżycu mogłoby zaistnieć życie?

Po pierwsze, mogły się do tego przyczynić kawałki skał, ziemskie meteoryty, które wyrzucone w przestrzeń kosmiczną pod wpływem uderzenia w Ziemię jakiegoś obiektu mogłyby następnie wylądować na Księżycu. Jednakże tutaj musiałby zostać spełniony jeszcze jeden warunek: mikroorganizmy musiałyby jeszcze przetrwać taką podróż, co już nie byłoby takie proste. Drugą potencjalną drogą dla ziemskich mikroorganizmów na Księżyc jesteśmy my – ludzie.

Paradoksalnie sama misja Artemis III może w pewien sposób wypaczyć wyniki potencjalnych badań. Jak bowiem podkreślają sami naukowcy, ostateczne podejście do lądowania z pewnością pozostawi na trasie przelotu na powierzchni Księżyca pewną ilość dwutlenku węgla oraz lodu. Może to zatem wpłynąć na to, co astronauci później odnajdą. Jednakże tak czy inaczej nasza wiedza o tym jak powstaje księżycowy lód jest dosyć skąpa, a zatem okoliczności te same w sobie staną się przyczynkiem do potencjalnie interesujących badań. Chociaż oczywiście "stan początkowy" nie będzie w tym przypadku znany.