Mrówki potrafią nawigować korzystając z ziemskiego pola magnetycznego

Mrówki pustynne z rodzaju Cataglyphis potrafią orientować się korzystając z pola magnetycznego Ziemi. Naukowcy z Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu w Niemczech odkryli to kilka lat temu. Jednak do tej pory nie było wiadomo, gdzie w ich mózgach przetwarzane są te informacje. Teraz to się zmieniło. W nowych badaniach, które ukazały się na łamach pisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" (DOI: 10.1073/pnas.2320764121) zespół niemieckich naukowców manipulował polem magnetyczny na wczesnym etapie rozwoju mrówek. To pozwoliło im ustalić regiony odpowiedzialne za przetwarzanie tych informacji.