Mrówki pamiętają swoich wrogów i chowają urazę

Mrówki identyfikują się po zapachu. W ten sposób odróżniają członków swojego gniazda od osobników z innych kolonii. Często toczą zaciekłe walki z sąsiadami o zasoby i pożywienie. W niedawno opublikowanych na łamach "Current Biology" ( DOI: 10.1016/j.cub.2024.11.054 ) badaniach, zespół biologów ewolucyjnych z Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu wykazał, że owady te potrafią zdobywać wiedzę na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

W swoich eksperymentach konfrontowali ze sobą mrówki z różnych kolonii. Mrówki testowe pamiętały te doświadczenia i kiedy napotykały członków z nieznanego mrowiska lub z takiego, z którego osobnikami nie miały negatywnych doświadczeń, były mniej agresywne, ale gdy spotykały się mrówki z dwóch rywalizujących kolonii, dochodziło do zaciekłej walki.

Każde gniazdo ma swój własny, specyficzny zapach. Poprzednie badania wykazały już, że mrówki zachowują się bardziej agresywnie wobec swoich najbliższych sąsiadów. Wynika to z częstych kontaktów i konkurencji o pożywienie. Mrówki pamiętają spotkania z członkami innych mrowisk i traktują każdego napotkanego osobnika odpowiednio. Szczególnie chętnie otwierają żuwaczki i gryzą lub rozpylają kwas i zabijają swoich najbliższych konkurentów. Rzadziej wykonują takie agresywne manewry przeciwko gniazdom, które są dalej od ich własnego.

Do tej pory nie było jasne, dlaczego tak się dzieje, ale nowe badania pokazały, że mrówki pamiętają zapach swoich wrogów. Dlatego są bardziej agresywne, gdy stają w obliczu osobników z gniazd, z którymi konkurują. Chociaż dowodzi to niezwykłej zdolności, biorąc pod uwagę ich małe mózgi, może to również wyjaśniać, dlaczego mrówki są jednym z niewielu gatunków oprócz ludzi, które toczą długotrwałe wojny.