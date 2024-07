Mrówki jak wykwalifikowany chirurg. Amputują zainfekowane kończyny

Mrówki to niezwykłe stworzenia. Mierzą zaledwie kilka milimetrów, a ich mózgi mają mniej niż milion neuronów i stosunkowo prostą strukturę, a mimo to już nie raz zadziwiły badaczy. Owady te potrafią nawigować korzystając z ziemskiego pola magnetycznego, w swoich mrowiskach uprawiają grzyby i są znacznie lepsze od nas w organizowaniu ruchu zbiorowego. W nowych badaniach niemieccy naukowcy wykazali, że mrówki mogą nawet przeprowadzać operacje, amputując kończyny swoich przyjaciół i ratując im w ten sposób życie.

Mrówki z gatunku Camponotus floridanus to dość pospolity mieszkaniec Florydy. Owady te osiągają spore rozmiary, jak na mrówki i są wyjątkowo agresywne. Naukowcy z Uniwersytetu w Würzburgu sprowadzili z USA kolonię tych mrówek do swojego laboratorium w Niemczech, aby dowiedzieć się, jak reagują na obrażenia.

Kierujący badaniami Erik Frank przyznał, że jest to pierwszy przypadek owada odcinającego nogę koledze, aby uratować jego życie. Jedynym innym gatunkiem, który to robi, są ludzie. - W ogóle w to nie wierzyłem, ponieważ było to sprzeczne z intuicją. Powtórzyłem eksperyment cztery razy, zanim go zaakceptowałem – zaznaczył badacz.