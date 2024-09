Komary wykorzystują podczerwień. Właśnie tak polują na ludzi

Komary to owady niezwykle dobrze przystosowane do warunków, w jakich żyją. Swoją ofiarę potrafią wytropić z dużej odległości. Samce komarów żywią się nektarem z kwiatów i sokami roślinnymi. Gryzą nas tylko samice komarów, którym krew kręgowców potrzebna jest do rozrodu. Komarzyce wydają potomstwo tylko raz w życiu. Ze składanych do wody jaj, po około sześciu tygodniach wykluwają się larwy, które zanim staną się dorosłym osobnikiem, przechodzą jeszcze kilkudniowe stadium poczwarki. Samce żyją zaledwie 2-3 miesiące i nie są w stanie przetrwać zimy.