"Kapelusze" z łososia znów w modzie. Wśród orek wraca trend sprzed blisko 40 lat

Orki znów zaczęły nosić "czapki" z łososia. W 1987 roku jedna samica z grupy orek z północno-wschodniego Pacyfiku została zauważona z martwym łososiem na głowie. Modę tę szybko podłapały inne orki i w krótkim czasie orki z jej własnego i dwóch innych stad nosiły "czapki" z martwych łososi. Potem, nagle, moda się skończyła. Poza kilkoma przypadkami dostrzeżonymi następnego lata trend noszenia "kapeluszy" z łososia nie był obserwowany. Aż do teraz.

Różne populacje orek na świecie mają odrębne zwyczaje . Dotyczy to przede wszystkim ich diety, ale niektóre mogą również rozwijać niezwykłe i tymczasowe mody i inne osobliwości, które nie wydają się służyć żadnemu oczywistemu celowi. Doskonałym przykładem są chociażby zdarzające się od kilku lat ataki na jachty i łodzie u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego albo noszenie martwych ryb przez grupę orek z północno-wschodniego Pacyfiku.

Badacze uważają, że niedawno zaobserwowane orki z "kapeluszami" z martwych ryb mogą być tymi samymi osobnikami, które blisko 40 lat temu zapoczątkowały trend. – Jest możliwe, że niektóre osobniki, które brały udział w tych zachowaniach, mogły zacząć to ponownie – przyznał Andrew Foote z Uniwersytetu w Oslo w Norwegii.

Ale skąd taka dziwna moda? Naukowcy nie mają na to pytanie dobrej odpowiedzi. – Szczerze mówiąc, twoje przypuszczenia są tak samo dobre jak moje – powiedziała Deborah Giles z University of Washington w Seattle w USA, która kieruje również pracami zespołów badawczych w organizacji non-profit Wild Orca.

Być może orki noszą martwe ryby na głowach, by zachować je na później. Są doniesienia o obserwacjach orek, które chowały swój posiłek w różnych miejscach. – Widzieliśmy, jak orki noszą duże kawałki pożywienia pod płetwą piersiową, jakby schowane obok ciała — powiedziała Giles. Łosoś jest prawdopodobnie zbyt mały, aby bezpiecznie przenosić go pod płetwą piersiową, więc ssaki morskie mogły wybrać górną część głowy do jego transportu.