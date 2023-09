Ile masz ich w swoim ciele? Policzyliśmy komórki w ludzkim ciele

Aby policzyć liczbę komórek w ludzkim ciele, Ian Hatton z Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences w Lipsku w Niemczech wraz ze współpracownikami z instytucji w Kanadzie, Hiszpanii i USA przeanalizował ponad 1500 artykułów naukowych dotyczących komórek. Uczeni sprawdzali takie czynniki, jak liczba typów komórek w organizmie, ile komórek każdego typu znajduje się w każdej tkance oraz średni rozmiar i masę każdego typu komórek.