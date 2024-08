Hydrożel nauczył się grać. W Ponga

Nawet proste materiały, takie jak hydrożele, mogą dostosowywać się do otaczającego je środowiska w sposób podobny do tego, co obserwuje się w żywych systemach. Wykazały to badania prowadzone przez zespół dr Yoshikatsu Hayashi z University of Reading, w których uczeni połączyli hydrożel do elektrod i nauczyli go grać w Ponga. Pong to klasyczna gra wideo, będąca bardzo prostą symulacją tenisa stołowego.