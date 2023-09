Gigantyczny teleskop. Na Księżycu powstanie naukowy olbrzym

Teleskopy można znaleźć już chyba wszędzie: od podwórek przez szczyty gór aż po najbardziej odległe wyspy. Wysyłamy je także na orbitę okołoziemską. Dlaczego by zatem nie spróbować umieścić jednego na powierzchni naszego naturalnego satelity? Zresztą taki pomysł bynajmniej nie jest nowy. Powstaje tu jednak pytanie, jaki teleskop bylibyśmy w ogóle w stanie tam zbudować? I czy w ogóle jest to możliwe?

Przykładów takich inicjatyw z przeszłości możemy odnaleźć całkiem sporo. Przykładowo swego czasu NASA ufundowała grant ukierunkowany na zbadanie możliwości realizacji przedsięwzięcia o nazwie Lunar Crater Radio Telescope (LCRT). Zresztą propozycje skonstruowania tego typu teleskopu pojawiają się wśród naukowców zdecydowanie częściej. Z kolei już w trakcie misji Apollo astronauci umieszczali na powierzchni Księżyca tzw. retroreflektory. I dzięki nim możliwe stało się określenie w tamtym momencie odległości od Księżyca do Ziemi z dokładnością do milimetrów.

Czasem mówi się także o Life Finder Telescope At Lunar Poles (LFTALP). Byłby to szereg teleskopów o średnicy 6,5 metra, których celem byłoby badanie atmosfer egzoplanet w momencie ich przejścia na tle ich gwiazd. Ale możliwości jest znacznie więcej. Choćby Lunar Optical UV Explorer (LOUVE), który służyłby do badania jasnych obiektów widocznych w ultrafiolecie. Lub nawet obserwatorium fal grawitacyjnych. Jednakże wszystkie te propozycje mają jedną wspólną cechę: zbudowanie ich na Ziemi byłoby sporym wyzwaniem, a co dopiero na Księżycu.

Dlatego też należałoby raczej skoncentrować się na czymś prostszym, ale wykonalnym. Przy okazji można by spróbować wykorzystać do tego celu ukształtowanie powierzchni Księżyca. I mógłby to być zwykły teleskop optyczny. Na Ziemi moc teleskopu zależy od wielkości zwierciadła głównego oraz od długości ogniskowej, która może zostać zwiększona poprzez dodanie kolejnych luster. Na powierzchni Księżyca można by natomiast wykorzystać jako lustro podstawowe rząd luster rozmieszczonych na kraterze. Zresztą wykorzystanie krateru znacznie zmniejszałoby ilość koniecznych do wykonania prac.