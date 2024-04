Feromony mrówek pomogą w ochronie przed kleszczami

Wiosna to szczyt ich aktywności. Nie każde ukąszenie tego pajęczaka powoduje boreliozę czy inną chorobę, ale trzeba uważać i stosować środki ochrony. W niedawnych badaniach naukowcy ustalili, że dobrym środkiem odstraszającym kleszcze mogą być feromony mrówek.

Właśnie za sprawą kleszczy niewinny spacer po lesie czy parku może mieć dla nas przykre konsekwencje. Najgroźniejsze z chorób przenoszonych przez kleszcze to borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Borelioza występuje częściej, ale jest łatwiej wykrywalna. Do tego jest chorobą łagodniejszą, podatną na skuteczne leczenie antybiotykami. KZM według wielu ekspertów jest groźniejsze. Wywołuje wirus neurotropowy, który leczy się tylko objawowo. Może wywołać m.in. zapalenie mózgu, opon mózgowych, rdzenia kręgowego czy też korzeni nerwowych.

Naturalny zasięg kleszczy może się rozszerzyć w wyniku zmiany klimatu, co zwiększa zapotrzebowanie na nowe repelenty. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Simona Frasera (SFU) w Kanadzie sugerują, że stosowanie feromonów mrówek jako miejscowego środka odstraszającego lub jako bariery środowiskowej może pomóc chronić przed ukąszeniami kleszczy.

Naukowcy w swoich pracach sprawdzili, jakich drapieżników (mrówek, pająków czy chrząszczy) unikają kleszcze. Badania prowadzone były na kleszczach z gatunku Ixodes scapularis, które żyją w Ameryce Północnej i mogą przenosić między innymi krętki wywołujące boreliozę. W Europie odpowiadają za to inne gatunki kleszczy, głównie kleszcz pospolity (Ixodes ricinus)

Gooding przyznała też, że jej grupa postanowiła przyglądnąć się mrówkom głównie dlatego, że są one owadami społecznymi i wykorzystują ogromną gamę feromonów do komunikowania się między sobą. - Są hałaśliwe pod względem chemicznym. A w przypadku czegoś, co postrzega świat chemicznie, na podstawie tych feromonów łatwo jest przewidzieć, gdzie się znajdą - przyznała.