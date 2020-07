Rząd przedłuża zakaz lotów międzynarodowych. Sprawdź, gdzie nie można latać

W związku z epidemią koronawirusa rząd przedłużył zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym do 11 sierpnia. W stosunku do poprzedniego rozporządzenia zaszło sporo zmian. Wśród krajów, do których można już latać, znalazły się m.in Turcja i Tunezja.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rząd przedłuża zakaz połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym do 11 sierpnia (Pixabay)