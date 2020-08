Ryanair zmniejsza liczbę lotów o 20 procent. Zniknie ponad 30 połączeń z Polski

- Wprowadzane w ciągu ostatnich dwóch tygodni przez wiele krajów Unii Europejskiej ograniczenia dotyczące podróży miały negatywny wpływ na przyszłe rezerwacje. Dotyczy to zwłaszcza podróży służbowych we wrześniu i październiku. Rozsądne jest więc zmniejszenie częstotliwości lotów tak, aby dostosować nasze możliwości do popytu w ciągu najbliższych dwóch miesięcy - czytamy w komunikacie irlandzkiego przewoźnika.

Zmiany dotyczą również Polski. Z siatki połączeń z rodzimych lotnisk zniknie w sumie ponad 30 lotów. Pasażerowie przez najbliższy czas nie polecą z Modlina do Sztokholmu-Skavsta. Zmniejszona zostanie również liczba połączeń do Rzymu, Barcelony, Sewilli, Walencji oraz Shannon .

Ograniczona zostanie także liczba połączeń na linii Rzeszów-Dublin oraz Pyrzowice-Dublin. Anulowane zostały także loty z Gdańska do Pizy, a rejsy do irlandzkiego Cork odbywać się będą raz w tygodniu. Z Poznania i Wrocławia nie polecimy do Barcelony. Duża redukcja liczby lotów czeka również Kraków. Zmiany dotyczącą m.in. rejsów z i do Madrytu, Walencji, Lizbony, Rzymu i Dublina.