Rozbił się przy granicy z Ukrainą. Zawiniły pogoda i awaria śmigłowca

Do rozbicia się rosyjskiego śmigłowca Mi-8 tuż przy granicy z Ukrainą miały przyczynić się dwie rzeczy. Przede wszystkim zawinił pilot , który podejmował błędne decyzje w oparciu o wskaźnik położenia maszyny w locie. System – jak czytamy – miał doznać awarii, na skutek czego wyświetlał błędne odczyty. Dodatkową trudnością były też trudne warunki pogodowe , które wpływały na trudności z określeniem położenia Mi-8 w przestrzeni. Śmigłowiec rozbił się rano 21 marca, jednak informacje o tym incydencie trafiły do mediów po 24 godzinach.

Przypomnijmy, że Mi-8 (w kodzie NATO określany jako Hip) to śmigłowiec wielozadaniowy pochodzący z lat 60. ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat doczekał się wielu różnych wersji (m.in. rozpoznawczej, do stawiania pól minowych, do walki elektronicznej etc.), a w całym okresie produkcji powstało ponad 17 tys. jego egzemplarzy.